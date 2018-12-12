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Афганские власти: мирный процесс не повод для переноса выборов президента

Политика

Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла сказал, что если достижения последних лет будут игнорироваться в рамках мирных переговоров, то это приведет к росту нестабильности в стране

Афганские власти: мирный процесс не повод для переноса выборов президента
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Абдулла Абдулла — премьер Афганистана

Кабул, 12 декабря 2018, 20:22 — REGNUM  Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что мирный процесс не станет причиной переноса предстоящих президентских выборов в стране, назначенных на апрель 2019 года.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление Абдуллы Абдуллы было сделано в ходе его выступления в дворце Сапедар на церемонии подведения итогов шестнадцатидневной кампании, направленной на борьбу с насилием в отношении женщин.

Главное исполнительное лицо заверил, что возможность переноса выборов не входит в круг вопросов, которые обсуждаются в рамках подготовки к мирным переговорам с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Абдулла Абдулла также сказал, что одним из важнейших моментов для успеха мирного процесса в стране является защита достижений предыдущих лет, так как, если они будут проигнорированы, то это приведет к росту неустойчивости в Афганистане.

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Зарубежная хроника
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