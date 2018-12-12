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Президент ДР Конго заявил, что будет участвовать в выборах в 2023 году

Политика

Джозеф Кабила, действующий президент ДРК (Демократическая Республика Конго), заявил о возможности своего участия в следующих выборах президента в 2023 г

Киншаса, 12 декабря 2018, 23:09 — REGNUM  Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Джозеф Кабила, чей срок власти подходит к концу, заявил о том, что продолжит заниматься политической деятельностью в стране, несмотря на то, что на предстоящих выборах 23 декабря он не выдвинул свою кандидатуру в президенты.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, во время пресс-конференции с американскими журналистами президент отметил, что есть вероятность его возвращения в политическую деятельность для участия в последующей президентской гонке, которая состоится через 5 лет.

В августе Кабила объявил о том, что Эммануэль Рамазани Шадари, бывший министр внутренних дел ДРК, станет кандидатом от политического союза правящей партии.

Напомним, что на Шадари были наложены санкции со стороны Европейского Союза в связи с обвинениями в нарушении прав человека.

Также оппозиция и международная общественность выражали своё беспокойство по поводу соблюдения принципов независимости и справедливости на предстоящих выборах.

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Зарубежная хроника
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