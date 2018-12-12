Белуджистан считает участие в Китайско-пакистанском коридоре недостаточным

Исламабад, , 20:26 — REGNUM 11 декабря правительство пакистанской провинции Белуджистан заявило, что провинция недовольна своим участием в Китайско-Пакистанском экономическом коридоре.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пресс-секретарь правительства отметил, что два объекта, глубоководный порт Гвадар и электростанция Хубко, не приносят прямой пользы провинции. По словам пресс-секретаря, главный министр провинции приложил огромные усилия, чтобы привлечь китайские инвестиции, однако их использование не принесло желаемых результатов.

Правительство Белуджистана считает, что в таких условиях не обязано участвовать в Объединенном координационном комитете Коридора, который соберётся в Китае в декабре. Правительство провинции пока обсуждает, направит ли туда свою делегацию.

Китайско-пакистанский экономический коридор, который соединяет Синцзянь-Уйгурский автономный округ КНР и пакистанский порт Гвадар, является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».