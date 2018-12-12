Саудовская Аравия создает новый политический союз на Красном море

Эр-Рияд, , 19:36 — REGNUM Саудовская Аравия намерена оформить новый «политический блок» на Красном море, 12 декабря передает агентство Reuters.

Для обсуждения данной инициативы — пока без принятия каких-либо решений — в Эр-Рияде собрались представители Египта, Джибути, Сомали, Судана, Иордании и «правительственной коалиции» Йемена.

По словам участников встречи, «технические переговоры» о создании блока союзников Саудовской Аравии «в ближайшее время» пройдут в Каире.

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