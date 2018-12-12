Украина может списать долги, пользуясь военным положением — эксперт

Киев, , 19:23 — REGNUM В условиях военного положения Украина имеет право требовать от международных кредиторов полного списания долгов или полной отсрочки их погашения до восстановления территориальной целостности. Об этом 12 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

«Да, оно введено не на всю территорию Украины, только 10 областей. Оно введено на месяц. Но сам факт ввода военного положения означает эскалацию войны России против Украины, в данном случае на море. Сегодня Украина одна своими силами — людьми и территориями останавливает российскую агрессию. У нас есть все возможности ставить вопрос перед мировым сообществом: мы одни фактически вас всех защищаем. На ближайшие годы мы не должны иметь такой долговой нагрузки на государство. Или опять списание части и как минимум реструктуризация долга на долгие периоды, когда российская агрессия полностью прекратится по всем фронтам», — сказал Новак.

По его словам, в 2014 году Киев упустил шанс списать все внешние долги.

«Тогда я во всех медиа говорил, что мы имеем шанс обратиться даже не с просьбой, а с требованием к подписантам Будапештского меморандума — США, Великобритания и Франция. Они же являются главными донорами МВФ и других международных финансовых организаций. Нужно ставить вопрос: если они не выполняют и ничего не сделали для защиты суверенитета Украины согласно Будапештского меморандума, Украина имеет право ставить вопрос о списании государственного долга, хотя бы части госдолга если не всего», — добавил Новак.

При этом они призвал украинские власти не называть кредиты Международного валютного фонда и Евросоюза «помощью».

"Некорректно называть кредит помощью. Помощь — это бесплатная помощь, без обязательств. А когда есть процент — это обычные кредитные отношения. Кредиты МВФ и ЕС страна получает по самым низким процентам. Например, кредит ЕС — под 1,25%, деньги МВФ как правило от 1,25 до 2,5% годовых в валюте. Недавно Украина вышла на рынок внешних заимствований и привлекла 2 млрд долл под 10,5% в валюте. Есть разница 10,5 и 1,2%?» — задался вопросом Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман пожаловался на нехватку финансовых ресурсов в бюджете Украины на 2019 год, поскольку почти 25 млрд долл заложено на выплату внешних долгов и на финансирование сектора безопасности и обороны.

«Перед нами стоят вызовы, которые мы получили в результате определенных ошибок в прошлом. Мы имеем серьезную долговую нагрузку… Мы в 2019 году на потребности обороны и безопасности страны выделим 210 млрд (9,722 млрд долл.) налогов, которые уплачены национальным бизнесом. Вместе с тем мы должны выделить 417 млрд на обслуживание и погашение долгов за прошлый десятилетний период. Мы отвлекаем массу ресурсов от модернизации, обновления, инвестиционного капитала, который мог бы идти на развитие инноваций, на развитие целых секторов экономики», — сказал Гройсман.

Напомним, в августе 2015 года международные кредиторы списали 3,8 млрд долл (20%) госдолга Украины. Так, в документе о параметрах соглашения о реструктуризации говорится, что госдолг Украины снизится с около 19,3 млрд долл. до около 15,5 млрд долл. Кроме того, кредиторы согласились отсрочить на четыре года выплату Киевом основной части госдолга.

— отмечается в документе.

«Сроки погашения той части долга, которая не будет списана, будут перенесены с 2015—2023 годов на 2019−2027 года. То есть Украина не будет платить основную сумму долга до 2019 года»,