Четверг, 13 Декабря 2018 года
00:48:33 МСК

Пакистан надеется возобновить переговоры с США о финансовой помощи

Политика

Министр иностранных дел Пакистана надеется на возобновление американской помощи

Исламабад, 12 декабря 2018, 23:33 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в ходе пресс-конференции заявил о желании Исламабада возобновить переговоры с США о финансовой помощи.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский министр заявил, что Исламабад может получить американскую помощь. Ранее, в начале сентября Пентагон отказался предоставить Пакистану 300 миллионов долларов финансовой помощи в целях борьбы с терроризмом. Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что этот шаг был верным.

Ранее США, в общей сложности, предоставляли Пакистану помощь в размере 1,5 миллиардов долларов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить