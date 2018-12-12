Пакистан надеется возобновить переговоры с США о финансовой помощи

Исламабад, , 23:33 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в ходе пресс-конференции заявил о желании Исламабада возобновить переговоры с США о финансовой помощи.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пакистанский министр заявил, что Исламабад может получить американскую помощь. Ранее, в начале сентября Пентагон отказался предоставить Пакистану 300 миллионов долларов финансовой помощи в целях борьбы с терроризмом. Президент США Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что этот шаг был верным.

Ранее США, в общей сложности, предоставляли Пакистану помощь в размере 1,5 миллиардов долларов.