Правительство пакистанского Панджаба улучшает положение меньшинств

Исламабад, , 23:22 — REGNUM 11 декабря министр по правам человека и делам меньшинств пакистанской провинции Панджаб Иджаз Алам Августин объявил о нововведениях, которые должны улучшить положение религиозных меньшинств.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, «пакет улучшений» для религиозных меньшинств включает законодательные инициативы, направленные на гарантию их прав. Кроме того, будут предприняты реальные меры по защите интересов меньшинств. Они включают расширение квоты для поступления в учебные заведения и на госслужбу, а также участие в программе строительства жилья «Новый Пакистан».

Не менее 25 миллионов рупий (12,5 миллионов рублей) будет потрачено на стипендии для профессиональной подготовки представителей меньшинств. Важно отметить, что в пакистанской провинции проживают общины сикхов, индусов и христиан. Разнообразные права религиозных меньшинств гарантированы в конституции Исламской республики Пакистан.