Пакистанская оппозиция выдвинула кандидата в антикоррупционный комитет

Исламабад, , 22:18 — REGNUM 11 декабря все оппозиционные партии в Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента) согласовали кандидатуру на пост главы Комитета государственного бюджета, который займётся расследованием громких коррупционных дел.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, кандидатом от оппозиции стал Шахбаз Шариф, председатель партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)». Правящая партия «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») выступила против кандидатуры. По мнению парламентариев, дела, связанные с деятельностью бывшего премьер-министра страны, Наваза Шарифа, не должен рассматривать его родной брат.

Согласия о единой кандидатуре от оппозиции удалось достичь после того, как «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» пошла на компромисс: Шахбаз Шариф возглавит комитет, но делами, связанными с деятельностью прошлого правительства, будет заниматься специальный подкомитет. Оппозиция уже предложила правящей партии «Техрик-э-Инсаф» выставить своего кандидата на пост председателя этого подкомитета.