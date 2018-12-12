Среда, 12 Декабря 2018 года
21:35:05 МСК

Индия и Россия проводят совместные военные учения ВВС в штате Раджастан

Политика

Учения продлятся 12 дней

Индия и Россия проводят совместные военные учения ВВС в штате Раджастан
Иллюстрация: Минобороны России
СУ-30МКИ

Джодхпур, Индия, 12 декабря 2018, 19:56 — REGNUM  10 декабря в районе города Джодхпур (индийский штат Раджастхан) начались совместные учения российских Воздушно-космических сил и ВВС Индии «АэроИндра-2018».

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, учения, во время которых индийские и российские пилоты отработают взаимодействие в условиях пустыни, продлятся двенадцать дней. Примечательно, что все совместные полеты будут проводиться на индийской авиационной технике. По информации штаба ВВС Индии, все самолеты, на которых в индийское небо поднимутся российские пилоты, такие как истребитель СУ-30МКИ, были разработаны или произведены в России.

Согласно официальному заявлению министерства обороны Индии, цель учений — укрепление взаимодействия между военными пилотами обеих стран. Примечательно, что параллельно с авиационными учениями «АвиаИндра» в Индии проходят российско-индийские военно-морские учения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить