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США: Талибан* используется как «изгородь» против Индии

Политика

*- организация, деятельность которой запрещена в РФ Недавно назначенный глава Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи обвинил Пакистан в использовании террористических группировок в качестве «изгороди» против Индии

Нью-Дели, 12 декабря 2018, 21:30 — REGNUM  «Сейчас мы можем видеть, что Пакистан не предпринимает достаточно усилий, чтобы посадить Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за стол переговоров. Сейчас мы видим, что это организация используется в качестве изгороди против Индии, что не способствует нормализации обстановке в Афганистане», — заявил глава Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на встрече в Конгрессе.

Он также отметил, что Пакистан играет важнейшую роль в обеспечении стабильности в регионе, однако, по его мнению, политика Исламабада в последнее время вызывает разочарование у американского руководства.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Кеннет Маккензи также отметил, что США поддерживают попытки дипломатического урегулирования кризиса в Афганистане.

В своей речи он также выразил желание укрепить военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Пакистаном.

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Зарубежная хроника
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