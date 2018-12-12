США: Талибан* используется как «изгородь» против Индии

Нью-Дели, , 21:30 — REGNUM «Сейчас мы можем видеть, что Пакистан не предпринимает достаточно усилий, чтобы посадить Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за стол переговоров. Сейчас мы видим, что это организация используется в качестве изгороди против Индии, что не способствует нормализации обстановке в Афганистане», — заявил глава Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на встрече в Конгрессе.

Он также отметил, что Пакистан играет важнейшую роль в обеспечении стабильности в регионе, однако, по его мнению, политика Исламабада в последнее время вызывает разочарование у американского руководства.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Кеннет Маккензи также отметил, что США поддерживают попытки дипломатического урегулирования кризиса в Афганистане.

В своей речи он также выразил желание укрепить военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Пакистаном.