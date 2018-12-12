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Мальдивы подали официальную заявку на вступление в Содружество наций

Политика

Президент Мальдивской Республики подал официальную заявку на повторное включение страны в Содружество наций

Мале, 12 декабря 2018, 20:51 — REGNUM  Президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохамед Солих после одобрения кабинетом министров и парламентом страны подал официальную заявку на вступление в Содружество наций.

В письме, направленном генеральному секретарю Содружества наций, президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохамед Солих заверил, что страна будет уважать и придерживаться принципов организации.

По сообщению администрации президента, политик подчеркнул, что правительство верит в принципы защиты прав человека, гендерного равенства и устойчивого развития.

По информации мальдивского новостного агентства Ani, в сообщении подчеркивается, что Мальдивы, будучи развивающейся страной, не хотят оставаться изолированными от других стран.

Сообщается, что повторное вступление страны в Содружество наций является одной из целей Ибрагима Мохамеда Солиха в первые сто дней его президентства.

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Зарубежная хроника
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