Китай и Катар отменяют визовый режим

Пекин, , 19:12 — REGNUM В Пекине прошло первое заседание в рамках механизма межправительственного стратегического диалога между КНР и Катаром, которое возглавили главы МИД двух стран Ван И и Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани; на встрече объявлено, что с 21 декабря между странами будет отменен визовый режим, сообщает 12 декабря Синьхуа.

Запуск этого механизма, приуроченный в 2018 году к 30-летию установления сторонами дипломатических отношений, по словам главы китайской дипломатии, позволит укрепить контакты с Катаром, укрепить политическое взаимное доверие, а также расширить взаимодействие в практической реализации инициативы «Пояса и пути». Кроме того, КНР готова активизировать координацию в международных и региональных делах.

Катар, в свою очередь, решительно настроен на развитие с Китаем всесторонних отношений и партнерства и высоко оценивает конструктивную роль Пекина в обеспечении мира и стабильности в регионе Среднего Востока. В наибольшей мере это относится к роли КНР в сохранении безопасности в стратегически важном районе Персидского залива.

В ходе переговоров дипломаты также обсудили вопросы совместной борьбы с международным терроризмом.

С гостем из Катара также провел встречу руководитель международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи.