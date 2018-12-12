Среда, 12 Декабря 2018 года
21:32:01 МСК

Министр туризма Непала: наша цель — привлечь 2 млн туристов к 2020 году

Политика

Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари высказался о перспективах и планах страны в сфере туризма

Катманду, 12 декабря 2018, 21:20 — REGNUM  Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари высказался о перспективах и планах страны в сфере туризма.

«Сейчас цель министерства — привлечь 2 миллиона туристов к 2020 году, начиная с сегодняшнего дня», — заявил министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари на совещании рабочей группы 11 декабря.

Он отметил, что с этой целью правительство страны осуществляет различные проекты в сфере туристической инфраструктуры.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, министр особо отметил значимость подобных проектов для увеличения количества рабочих мест, а также для развития экономики страны.

На этом заседании представители правительства провинции Гандаки отметили, что в настоящее время данный регион может предоставить жилье только 25 тыс. туристам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить