Министр туризма Непала: наша цель — привлечь 2 млн туристов к 2020 году

Катманду, , 21:20 — REGNUM Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари высказался о перспективах и планах страны в сфере туризма.

«Сейчас цель министерства — привлечь 2 миллиона туристов к 2020 году, начиная с сегодняшнего дня», — заявил министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари на совещании рабочей группы 11 декабря.

Он отметил, что с этой целью правительство страны осуществляет различные проекты в сфере туристической инфраструктуры.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, министр особо отметил значимость подобных проектов для увеличения количества рабочих мест, а также для развития экономики страны.

На этом заседании представители правительства провинции Гандаки отметили, что в настоящее время данный регион может предоставить жилье только 25 тыс. туристам.