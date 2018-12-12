Госдума наградила пограничников, задержавших корабли ВМС Украины

Москва, , 19:08 — REGNUM Пограничникам, пресекшим попытку властей Киева развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе, вручены Почетные грамоты Государственной думы.

«Сегодня в Крыму по поручению Совета Думы наши коллеги — председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов вручили Почетные грамоты Государственной думы экипажам пограничных сторожевых кораблей и пограничных сторожевых катеров, участвовавших в предотвращении провокации, устроенной властями Киева в Керченском проливе», — цитирует пресс-служба Госдумы спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Российские пограничники в полном соответствии с нормами международного права пресекли попытку развязать вооруженный конфликт в наших территориальных водах, отметил он.

«Мы благодарим их за мужество и профессионализм», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Чёрного в Азовское море. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

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