Зарплаты сотрудников дирекции Рогунской ГЭС повысили в полтора раза

Душанбе, , 18:50 — REGNUM Специальный коэффициент к заработной плате работников дирекции по эксплуатации сооружений Рогунской ГЭС установило правительство Таджикистана. Постановление было принято 30 ноября, сообщает сегодня, 12 декабря, «Азия-Плюс».

Заработная плата дирекции выросли на 50%. Таким образом, оклад директора ОАО «Рогунская ГЭС» после повышения составляет 6 тысяч 900 сомони (48,7 тыс. рублей), зарплата главного инженера вырастет до 6 тысяч 223 сомони (43,8 тыс. рублей). Самая скромная оплата труда среди работников дирекции — у слесарей третьего разряда, получавших ранее 892 сомони (6,3 тыс. рублей) в месяц. Теперь их работу оценили в 1 тысячу 337 сомони (9,4 тыс. рублей).

Всего в дирекции ГЭС числятся 180 человек. С учетом надбавки фонд заработной блаты работников дирекции составил 307 тысяч 301 сомони (2,2 млн рублей).

Примечательно, что повышающий коэффициент не касается рядовых строителей крупнейшей ГЭС страны. Зато на церемонии открытия многократно благодарили за труд. Дикторы во время прямой трансляции называли их «настоящими героями» и главными виновниками торжества.

Правда, эти «виновники» даже на церемонии открытия Рогунской ГЭС находились на улице, выстроенные вдоль дороги, приветствовали президента Эмомали Рахмона, направлявшегося в главный машинный зал, где глава государства нажал на символическую кнопку, официально дав старт работе энергообъекта. Этот «исторический момент» рядовые работники наблюдали на большом экране, находясь на улице. В горах.

Напомним, первый из шести агрегатов Рогунской ГЭС был официально запущен 16 ноября 2018 года. Запуск второго агрегата запланирован на март 2019 года.