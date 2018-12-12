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ООН предлагает обеим сторонам конфликта покинуть порт Ходейда в Йемене

Политика

Предложение было озвучено на мирных переговорах в Швеции

Стокгольм, 12 декабря 2018, 19:41 — REGNUM  Специальный представитель ООН по мирному урегулированию в Йемене Мартин Гриффитс предложил обеим сторонам конфликта — хуситам и «правительственной коалиции» — вывести свои силы из порта Ходейда и пустить в город миротворцев, 12 декабря передает агентство Reuters.

Предложение было озвучено на мирных переговорах, которые продолжаются в Швеции с 6 декабря. Пока неясно, готовы ли стороны принять смелое предложение ООН.

«Мы все еще обсуждаем (это предложение)», — сообщил журналистам участник делегации «правительственной коалиции» Марван Даммадж.

Ходейда в настоящий момент разделена между воюющими сторонами, что является серьезным препятствием для доступа в Йемен коммерческих и гуманитарных грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на переговорах по Йемену в Швеции хуситы и «правительственная коалиция» договорились об обмене военнопленными и открытии аэропорта Саны для международных рейсов.

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