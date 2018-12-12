Оппозиция Израиля требует начать расследование против сына Нетаньяху

Иерусалим, , 19:48 — REGNUM Лидеры израильской оппозиционной партии МЕРЕЦ обратились к юридическому советнику правительства Израиля Авихаю Мандельблиту с просьбой немедленно начать уголовное расследование против сына действующего премьер-министра Яира Нетаньяху. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, оппозиционные политики обвиняют Яира Нетаньяху в подстрекательстве против левых активистов и журналистов.

Поводом к скандальному разбирательству стал статус младшего сына Биньямина Нетаньяху в социальной сети Facebook. В своей публикации Яир Нетаньяху назвал левых активистов «настоящими предателями». Как отметил сын главы правительства, левые политики и активисты «всегда на стороне врага, они равнодушны к жертвам террора, когда речь идет о поселенцах с Западного берега, или к гибели граждан от рук нелегалов».

В ответ на данное заявление лидеры партии МЕРЕЦ обратились с жалобой в юридический совет при правительстве страны, отметив, что подобные формулировки недопустимы и «семья премьер-министра должна это понимать лучше, чем кто-либо».