Израиль запретит досрочное освобождение террористов

Иерусалим, , 21:12 — REGNUM В ночь 11 декабря Кнессет Израиля утвердил в первом чтении законопроект, запрещающий досрочное освобождение лиц, осужденных за преступления против государственной безопасности. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

Известно, что инициатором данного законопроекта является депутат от партии «Наш дом — Израиль» Одед Форер. «За» инициативу проголосовали 57 депутатов, 17 парламентариев проголосовали «против».

Согласно законопроекту, заключенные, осужденные за терроризм, будут лишены возможности выйти на свободу после отбывания двух третей тюремного срока. При этом отмечается, что у осужденных за иные уголовные преступления эта возможность останется.