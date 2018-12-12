Один из оборонных концернов Израиля будет частично приватизирован

Иерусалим, , 21:54 — REGNUM Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о частичной приватизации оборонного концерна «Таасия Авирит» («Авиационная промышленность»). По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, ответственными за подготовку к процессу приватизации были назначены генеральный директор министерства обороны Израиля Уди Адам и директор управления государственных компаний.

Известно, что, согласно плану, к середине 2019 года будет приватизировано 25% корпорации. Согласно экспертным оценкам, рыночная стоимость четверти концерна составляет $4 млрд.

Однако принятое премьер-министром решение должно получить одобрение правительства в течение месяца. После утверждения плана приватизации министерство обороны Израиля разработает систему защиты государственных интересов при процессе приватизации с целью ограничения доступа к особо секретной информации.