Среда, 12 Декабря 2018 года
23:10:32 МСК

Один из оборонных концернов Израиля будет частично приватизирован

Политика

Соответствующее решение было принято премьер-министром страны, также занимающим пост министра обороны

Иерусалим, 12 декабря 2018, 21:54 — REGNUM  Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о частичной приватизации оборонного концерна «Таасия Авирит» («Авиационная промышленность»). По сообщениям израильского бизнес-издания Calcalist, ответственными за подготовку к процессу приватизации были назначены генеральный директор министерства обороны Израиля Уди Адам и директор управления государственных компаний.

Известно, что, согласно плану, к середине 2019 года будет приватизировано 25% корпорации. Согласно экспертным оценкам, рыночная стоимость четверти концерна составляет $4 млрд.

Однако принятое премьер-министром решение должно получить одобрение правительства в течение месяца. После утверждения плана приватизации министерство обороны Израиля разработает систему защиты государственных интересов при процессе приватизации с целью ограничения доступа к особо секретной информации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить