Правительство Италии подготовило последний вариант компромисса с ЕС

Рим, , 18:42 — REGNUM Последний вариант компромисса, который правительство Италии предложит Еврокомиссии, будет заключаться в показателе уровня дефицита бюджета в 2,05% ВВП, сообщает в среду, 12 декабря, Affari Italiani со ссылкой на источники в правительстве.

Переговоры премьер-министра Италии Джузеппе Конте и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера должны пройти в Брюсселе вечером 12 декабря. Финальное предложение министров было утверждено утром того же дня.

Ранее дефицит был утвержден на уровне 2,4% ВВП, а евробюрократы называли показатель в 1,8%, до которого должен был быть снижен этот уровень. Таким обра0щом итальянские министры готовы уступить Еврокомиссии чуть меньше, чем половину.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомисии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжают переговоры. Предполагалось, что правительство Италии предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным.

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