Правящая партия Индии: премьер Моди сделал все для равенства в обществе

Нью-Дели, , 23:49 — REGNUM Председатель правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амит Шах выступил в защиту премьер-министра Индии Нарендры Моди. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», глава БДП подчеркнул, что нынешнее правительство Индии предприняло все возможные шаги по ликвидации пережитков кастовой политики и созданию действительно равного общества.

На пресс-конференции по случаю публикации новой книги «Нарендра Моди: разрушение во имя созидания. Творец новой Индии», Амит Шах высоко оценил достижения руководства страны в экономической сфере. В частности, лидер БДП особо отметил значительные успехи действующего правительства в сдерживании инфляции и сокращении дефицита государственного бюджета.

Отвечая на критику экономических шагов правительства со стороны бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха, Амит Шах подчеркнул, что за четыре года правления БДП Индия поднялась с 9 на 6 место в мире по объему внутреннего валового продукта (ВВП), посчитанного по обменному курсу. Глава «Индийской народной партии» заявил, что Нарендра Моди, в прошлом продавец чая, справляется с управлением страной в разы лучше, чем Манмохан Сингх, именитый экономист.