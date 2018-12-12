Глава центробанка Индии вышел в отставку из-за разногласий с правительством

Нью-Дели, , 21:56 — REGNUM Урджит Патель, глава Резервного банка Индии (РБИ), исполняющего функции центрального банка страны, неожиданно вышел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Хотя сам Урджит Патель заявил, что его уход был обусловлен причинами личного характера, индийские эксперты считают, что истинным мотивом стало давление, оказываемое на РБИ руководством страны. Существует мнение, что правительство во главе с Нарендрой Моди стремится заставить Резервный банк Индии изменить свои подходы в отношении регулирования денежной массы и ставок кредитования в стране, чтобы обеспечить себе победу на грядущих парламентских выборах 2019 года.

Урджит Патель возглавлял РБИ с 2016 года и стал первым за 40 лет председателем, подавшим в отставку. Сообщается, что его преемником на данном посту станет Шактиканта Дас, в прошлом высокопоставленный чиновник министерства финансов Индии.