Индия покинула встречу СААРК из-за министра пакистанского Кашмир

Нью-Дели, , 21:43 — REGNUM Посол Индии в Пакистане Шубхам Сингх демонстративно покинул встречу в рамках СААРК (Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества) в Исламабаде из-за присутствия министра пакистанского Кашмира. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Как сообщило позже министерство иностранных дел Индии, Нью-Дели считает Кашмир неотъемлемой частью Индии и потому не признает какое-либо другое правительство на оккупированной Пакистаном территории. Известно, что на встрече СААРК в Исламабаде с речью должен был выступить Чаудхари Мухаммад Саид, министр Азад Кашмира — самоуправляемой территории в составе Пакистана. Таким образом, демонстративный шаг индийского дипломата стал выражением протеста против позиции пакистанского руководства в отношении Кашмира.

СААРК, или Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества, является интеграционной группировкой, включающей Афганистан, Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Индию и Шри-Ланку. 19-ый саммит СААРК должен был состояться в 2016 году в Исламабаде, однако на протяжении трех последних лет Индия бойкотирует встречу на высшем уровне в рамках ассоциации.