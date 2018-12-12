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США ожидают «вмешательства России» в выборы в Молдавии

Политика

И готовы делиться опытом борьбы с «российской угрозой»

Кишинёв, 12 декабря 2018, 18:39 — REGNUM  Посол США в Молдавии Дерек Хоган предупредил о возможном вмешательстве России в молдавские выборы. В ходе визита в Бельцы (второй по величине преимущественно русскоязычный город Молдавии) Хоган заявил, что у США «есть такой опыт российского вмешательства 2016 года».

«Весьма вероятно, что такое произойдет и у вас, в Молдавии», — добавил он. США, по словам дипломата, будут внимательно следить за молдавскими выборами и «делиться своим опытом» с властями в том, что касается воспрепятствования «российскому влиянию».

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года.

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Выборы в Молдавии
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