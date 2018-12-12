Лидер индийской оппозиции: правительство страны считает крестьян бременем

Нью-Дели, , 22:16 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди обвинил правительство во главе с Нарендрой Моди в пренебрежении интересами работников сельского хозяйства. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», оппозиционер заявил, что правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) считает крестьян бременем.

На пресс-конференции по случаю повторного запуска газеты «Навдживан» в Мохали, штат Панджаб, Рахул Ганди отметил, что его партия будет до последнего сражаться за достойные условия жизни и деятельности для крестьян, включая доступ к электроэнергии и водоснабжению, снижение цен на удобрения, а также справедливые расценки на сельскохозяйственную продукцию. Лидер ИНК заявил, что без развития сельского хозяйства и роста уровня жизни крестьян Индия не сможет идти по пути прогресса.

В своей речи Рахул Ганди также подчеркнул, что наиболее важными для развития страны вопросами являются разрешение проблем сельского хозяйства и крестьян в частности, а также обеспечение занятости молодёжи. По словам лидера оппозиции, правительство во главе с БДП не сумело разрешить ни один из них. Рахул Ганди отметил, что по сравнению с руководством Китая, которое в 2017 году генерировало по 50 тысяч рабочих мест в сутки, Нарендра Моди смог достичь лишь показателя в 450 рабочих мест в день.