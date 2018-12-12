В Южной Корее проходит форум арктического партнёрства

Сеул, , 22:50 — REGNUM С 10 по 15 декабря в южнокорейском городе Пусане проходит ежегодный форум «Неделя арктического партнёрства», посвящённый обмену идеями по развитию Арктики и сотрудничеству в этом регионе. На мероприятие прибыли более тысячи политиков, бизнесменов и ученых со всего мира, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Почётными гостями форума стали министр Республики Корея по морским делам Ким Ён Чхун, бывший президент Исландии Оулавюр Гримссон и председатель Арктического экономического совета Теро Ваураста. Министр Ким Ён Чжун представил национальную стратегию освоения Арктики до 2050 года; известно, что Республика Корея намерена стать одной из семи ведущих стран Арктического региона.

Арктика представляет большой интерес для Южной Кореи, так как в ней сосредоточены богатые морские и минеральные ресурсы, а также там проходит Северный морской путь — кратчайший морской маршрут поставки грузов в Европу. Кроме того, Южная Корея импортирует сжиженный природный газ с Ямала.