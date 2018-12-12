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На переговорах по Йемену решено открыть аэропорт Саны

Политика

Рейсы будут дополнительно инспектироваться «правительственной коалицией»

На переговорах по Йемену решено открыть аэропорт Саны
المصور أنس الحاج
Сана

Стокгольм, 12 декабря 2018, 19:03 — REGNUM  Хуситы и «правительственная коалиция» Йемена договорились об открытии аэропорта Саны для международных рейсов, 12 декабря передает агентство Reuters.

Согласно договоренности между сторонами конфликта, вылеты в столицу и из столицы Йемена, которая удерживается хуситами, будут дополнительно инспектироваться в аэропорту «правительственной коалиции» — в Адене или Саюне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на переговорах в Швеции, стартовавших 6 декабря, хуситы и «правительственная коалиция» договорились о массовом обмене военнопленных и заключенных.

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