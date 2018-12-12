На переговорах по Йемену решено открыть аэропорт Саны

Стокгольм, , 19:03 — REGNUM Хуситы и «правительственная коалиция» Йемена договорились об открытии аэропорта Саны для международных рейсов, 12 декабря передает агентство Reuters.

Согласно договоренности между сторонами конфликта, вылеты в столицу и из столицы Йемена, которая удерживается хуситами, будут дополнительно инспектироваться в аэропорту «правительственной коалиции» — в Адене или Саюне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на переговорах в Швеции, стартовавших 6 декабря, хуситы и «правительственная коалиция» договорились о массовом обмене военнопленных и заключенных.

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