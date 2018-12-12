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Северная Корея объявила войну коррупции

Политика

Бороться с коррупцией на всех уровнях призывают северокорейские СМИ

Пхеньян, 12 декабря 2018, 20:55 — REGNUM  11 декабря на первых полосах СМИ КНДР появились призывы к «решительной борьбе с коррупцией на всех уровнях, независимо от должности и звания». Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Северокорейские СМИ также заявляют, что правительство КНДР и Трудовая партия Кореи начали «полномасштабную войну» с коррупцией. Эксперты полагают, что причиной начала столь масштабной кампании могло стать недовольство лидера КНДР Ким Чен Ына слабым экономическим ростом: несмотря на проводимую государством политику, благосостояние граждан не улучшается, а причина, по его мнению, кроется в излишней забюрократизированности и коррумпированности госаппарата.

Исторически антикоррупционные кампании сопровождаются репрессиями в отношении высших должностных лиц и партийными чистками. Громким случаем стала казнь дяди Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка в 2013 году. Поэтому нельзя исключать повторения подобного сценария и на этот раз.

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Зарубежная хроника
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