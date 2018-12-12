«У Киева могут быть тайные военные карты Генштаба РФ» — Тука

Киев, , 18:30 — REGNUM Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука допускает наличие у украинской разведки подлинных военных карт атаки на Украину, якобы разработанных Генштабом России. Об этом Тука заявил 12 декабря в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя презентацию карт, которую накануне провел бывший генерал-лейтенант службы безопасности Украины Григорий Омельченко.

«Абсолютно логично, когда политическое руководство любой страны оглашает определенные направления своих действий, то логично, что руководство вооруженных сил этой страны разрабатывает определенные планы реализации тех или иных политических тезисов своего руководства. Мы, наверное, уже призабыли о планах так называемой Новороссии. Но это же было, и было довольно популярным в 2014 году в России. Почему не стоит думать над тем, что те политические упреки, которые звучали в то время, что они не нашли своего отображения в виде определенных расчетов Генерального штаба Российской Федерации? С моей точки зрения, это абсолютно логично», — сказал Тука.

При этом замминистра заинтересовался источником происхождения военных карт Омельченко.

«Источник их происхождения не совсем понятен. Тут больше остается вопросов чем ответов», — добавил Тука.

Как сообщалось ранее, 11 декабря в эфире одного из украинских телеканалов генерал-лейтенант СБУ Омельченко продемонстрировал на планшете две военные карты «оккупации Украины», якобы разработанные Генштабом России.