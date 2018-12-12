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Южная Корея и КНДР обсудят совместное проведение Олимпиады в 2032 году

Политика

Летние Олимпийские игры могут пройти на Корейском полуострове в 2032 году

Сеул, 12 декабря 2018, 21:50 — REGNUM  Делегации Республики Корея и КНДР встретятся 14 декабря, чтобы обсудить возможность совместного проведения летних Олимпийских игр в 2032 году и формирование единой спортивной команды на летней Олимпиаде 2020 года и других международных соревнованиях.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, переговоры пройдут в центре связи в городе Кэсоне, КНДР. Делегацию Республики Корея возглавит заместитель министра спорта Но Тхэ Кан, а делегацию КНДР — замминистра спорта Вон Кхиль У. Ранее о сотрудничестве в области спорта и, в частности, кооперации в проведении Олимпийских игр 2032 года договорились лидеры двух стран во время осеннего саммита.

КНДР и Южная Корея уже не в первый раз пытаются провести совместную олимпиаду: более 30 назад такая возможность уже обсуждалась, в Пхеньяне был даже построен функционирующий по сей день крупнейший в мире стадион. Однако позднее из-за ряда инцидентов и смены власти в Южной Корее, отношения между странами ухудшились, и Олимпиада прошла в Сеуле в 1980 году.

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Зарубежная хроника
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