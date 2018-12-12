Южная Корея и Япония обсуждают политику в отношении КНДР

Сеул, , 22:13 — REGNUM Заместитель министра по делам объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон 11 декабря отправился в Японию, чтобы провести консультации по поводу политики в отношении Северной Кореи.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Чхон Хэ Сон провёл переговоры с заместителем министра иностранных дел Японии Такео Акиба и председателем комитета по международным делам палаты представителей Кендзи Вакамия и другими высокопоставленными членами правительства и парламента. Главным предметом обсуждения политиков стало взаимодействие с КНДР. Отношения Японии и Северной Кореи остаются довольно напряжёнными, и Южная Корея стремится занять роль посредника и, таким образом, сблизить позиции двух стран.

Впрочем, в последние несколько месяцев отношения Японии и Республики Корея также обострились из-за ряда скандалов. В октябре — ноябре суд Сеула удовлетворил иски жертв насилия и эксплуатации труда против правительства Японии; также было закрыто несколько японских некоммерческих организаций, работающих в Южной Корее.