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Южная Корея и Япония обсуждают политику в отношении КНДР

Политика

Южная Корея пытается наладить контакт между Японией и КНДР

Сеул, 12 декабря 2018, 22:13 — REGNUM  Заместитель министра по делам объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон 11 декабря отправился в Японию, чтобы провести консультации по поводу политики в отношении Северной Кореи.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, Чхон Хэ Сон провёл переговоры с заместителем министра иностранных дел Японии Такео Акиба и председателем комитета по международным делам палаты представителей Кендзи Вакамия и другими высокопоставленными членами правительства и парламента. Главным предметом обсуждения политиков стало взаимодействие с КНДР. Отношения Японии и Северной Кореи остаются довольно напряжёнными, и Южная Корея стремится занять роль посредника и, таким образом, сблизить позиции двух стран.

Впрочем, в последние несколько месяцев отношения Японии и Республики Корея также обострились из-за ряда скандалов. В октябре — ноябре суд Сеула удовлетворил иски жертв насилия и эксплуатации труда против правительства Японии; также было закрыто несколько японских некоммерческих организаций, работающих в Южной Корее.

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Зарубежная хроника
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