Среда, 12 Декабря 2018 года
20:00:41 МСК

МИД Украины призвал граждан быть осторожными во Франции

Политика

Сообщение появилось после стрельбы в Страсбурге

МИД Украины призвал граждан быть осторожными во Франции
Иллюстрация: UTR News
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Киев, 12 декабря 2018, 18:38 — REGNUM  Консульская служба МИД Украины опубликовала памятку для граждан страны, в которой призвала жителей Украины быть осторожными во время пребывания во Франции, сказано 12 декабря на официальном сайте ведомства.

Особенно внимательными следует быть в местах скопления людей, на ярмарках, в аэропортах, на вокзалах и концертах, сказано в сообщении.

Сообщение появилось вскоре после того, как стало известно о стрельбе в Страсбурге, в результате которой два человека погибли, а 16 ранены.

Читайте также: Власти Франции заявили о двух погибших в нападении в Страсбурге

Напомним, в стране проходят массовые акции протеста так называемых «жёлтых жилетов». Украинские эксперты нашли аналогию между событиями во Франции и «оранжевой революцией» на Украине в конце 2004 года.

Читайте также: Беспорядки во Франции напоминают «оранжевую революцию» на Украине — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить