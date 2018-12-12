В Эстонии появились мрачные сценарии из-за выхода Великобритании из ЕС

Таллин, , 18:27 — REGNUM Политическое руководство Эстонии выразило надежду, что Брексит произойдет в соответствии с достигнутым соглашением, сообщает эстонское издание Postimees. В тоже время идет подготовка и к тому, что Великобритания выйдет из состава Европейского союза без договора.

Из заявления вице-канцлера министерства иностранных дел и координатора вопросов Брексита в Эстонии Матти Маазикас следует, что основная цель прибалтийской республики — минимизировать влияние данного процесса на своих граждан и предприятия. Он также отметил, что и на высочайшем уровне ЕС, и в странах — членах объединения продолжается подготовка к возможному выходу Великобритании из сообщества без договора.

«Одобренный правительством Великобритании и Европейским советом договор обсуждался долго и основательно, это лучшее из того, что можно было добиться, и мы не считаем реальным возвращение к нему. На этой неделе соберется Европейский совет, чтобы обсудить, каким образом 27 стран ЕС могли бы содействовать ратификации договора в Великобритании», — заявил Маазикас, отметив, что в Эстонии ждут дальнейших шагов от правительства Мэй.

В тоже время премьер-министр Эстонии Юри Ратас, выступая перед эстонским парламентом с докладом о политики в отношении ЕС 11 декабря, заявил о том, что отношения между Соединенным Королевством и ЕС после выхода первого из состава Евросоюза «должны строиться на прочной союзнической основе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тереза Мэй отменила голосование парламента по вопросу «предварительного голосования» о Брексит, которое должно было состояться 11 декабря. Соглашение Мэй с Брюсселем было поддержано странами Евросоюза, однако встретило резкую критику внутри Великобритании.

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