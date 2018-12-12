Южнокорейская госкорпорация приобрела долю в филиппинской энергокомпании

Сеул, , 23:44 — REGNUM Государственная корпорация по производству электроэнергии в Республике Корея «KEPCO» приобрела пакет акций компании «Solar Philippines», которая управляет крупнейшей солнечной электростанцией и вырабатывает наибольшее количество возобновляемой энергии в Филиппинах. Мощность солнечной электростанции «Solar Philippines» составляет 50 мегаватт. В результате сделки, доля «КЕРСО» составила 38%, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Впрочем, объём затраченных средств не раскрывается.

Кроме того, KEPCO намерена подписать соглашение с правительством Филиппин о продаже выработанной на солнечной электростанции энергии в течение последующих 18 лет. Ожидается, что стоимость контракта составит 281 миллион долларов.

Ранее KEPCO уже неоднократно инвестировала в энергетику Филиппин, в частности — в 5 угольных электростанций. Однако это первый случай, когда KEPCO вкладывает средства в производителя возобновляемой энергии.