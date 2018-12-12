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В Бангладеш продолжается скандал: кто же тайно встречался с пакистанцами

Политика

Заместитель генерального секретаря Бангладешской националистической партии в ответ на обвинения в связях с Пакистаном со стороны правящей партии заявил, что обвинения ни на чём не основываются и что на самом деле «всё наоборот»

Дакка, 12 декабря 2018, 21:06 — REGNUM  Заместитель генсека Бангладешской националистической партии (БНП) Ризви Ахмед отверг обвинения со стороны правящей в Бангладеш партии Авами лиг в том, что генсек БНП Мирза Фахрул Ислам Аламгир накануне парламентских выборов тайно встречался с послом Пакистана в Дакке.

По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало» со ссылкой на слова заместителя генсека БНП, ни один из лидеров БНП «не встречался с пакистанцами», напротив — советник премьер-министра страны Гавахар Ризви «в настоящее время провел в Пакистане уже неделю». Эти слова Ризви Ахмед произнес 11 декабря на пресс-конференции в штаб-квартире БНП.

По словам заместителя генсека БНП, «само посольство Пакистана отвергло информацию о том, что лидер главной оппозиционной партии страны тайно встречался с послом Пакистана». Также Ризви Ахмед призвал журналистов к «ответственному поведению», которое подразумевает распространение проверенной информации, а не «голословных обвинений».

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Зарубежная хроника
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