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США снабжают будущую армию Косово военной техникой

Политика

СБК получили из США 24 внедорожника Humvee и в ближайшее время получат ещё 27 в качестве дара

США снабжают будущую армию Косово военной техникой
MrPenguin20
Силы безопасности Косово

Приштина, 12 декабря 2018, 20:50 — REGNUM  Несмотря на то, что генеральный секретарь НАТО Ейнс Столбенберг 6 декабря высказался против формирования Косово собственной армии, США поддержали это намерение, о чем сообщил глава парламента Косово Кадри Весели во время своего недавнего визита в США.

9 декабря, за несколько дней до начала голосования по преобразованию СБК (Силы безопасности Косово) в ФАК (Forca të Armatosura të Kosovës — Вооруженные силы Косово), в Косово из США прибыли 24 военных внедорожника Humvee, которые обошлись бюджету Косово в 7 миллионов евро. Предполагается, что в дальнейшем этой техникой будет укомплектована армия Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», США намерены предоставить СБК ещё 27 таких же внедорожников в качестве дара.

Заседание парламента Косово, посвященное трансформации СБК в ФАК, пройдет 14 декабря.

Законопроекты, обеспечившие возможность преобразования СБК в армию Косово, были приняты в первом чтении 18 октября 2018 года.

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Зарубежная хроника
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