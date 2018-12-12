США снабжают будущую армию Косово военной техникой

Приштина, , 20:50 — REGNUM Несмотря на то, что генеральный секретарь НАТО Ейнс Столбенберг 6 декабря высказался против формирования Косово собственной армии, США поддержали это намерение, о чем сообщил глава парламента Косово Кадри Весели во время своего недавнего визита в США.

9 декабря, за несколько дней до начала голосования по преобразованию СБК (Силы безопасности Косово) в ФАК (Forca të Armatosura të Kosovës — Вооруженные силы Косово), в Косово из США прибыли 24 военных внедорожника Humvee, которые обошлись бюджету Косово в 7 миллионов евро. Предполагается, что в дальнейшем этой техникой будет укомплектована армия Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Телеграфи», США намерены предоставить СБК ещё 27 таких же внедорожников в качестве дара.

Заседание парламента Косово, посвященное трансформации СБК в ФАК, пройдет 14 декабря.

Законопроекты, обеспечившие возможность преобразования СБК в армию Косово, были приняты в первом чтении 18 октября 2018 года.