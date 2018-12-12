Афины ответили на обвинение албанского МИДа в экстремизме

Тирана, , 19:43 — REGNUM Греческий МИД ответил на обвинение албанского МИД в потворстве экстремизму и затягивании расследований случаев убийства граждан Албании на территории Греции.

«Греция — европейская страна, в которой эффективно реализуется верховенство закона. Компетентные структуры сразу же начали рассмотрение случаев, упомянутых министерством иностранных дел Албании, которые сейчас уже расследованы и раскрыты, что и было сообщено греческой полицией в соответствующем уведомлении», — заявил пресс-секретарь греческого МИДа Александрос Генниматос в ответ на вопрос, связанный с реакцией албанского МИДа на убийство 18-летнего Мариоса Исака в греческой Кавале.

В декларации греческого МИДа говорится: «Греческие власти твердо намерены бороться с преступностью, и одновременно мы повторяем, что осуждаем все формы насилия и расизма, тем более которые могут стоить человеческих жизней», передает албанское новостное агентство «Шчиптарья».

Как сообщают греческие СМИ, друг убитого Мариоса Исака, также албанец, признался в совершении преступления. Сообщается, что во время полицейского допроса он признался в непредумышленном убийстве своего ровесника в пылу спора, когда возвращался с ним вместе из бара в городе Кавала.

Напомним, спустя несколько недель после уничтожения служащего греческих спецслужб Константина Кацифаса, открывшего огонь по представителям власти на юге Албании, албанской полицией, в Греции было убито четверо граждан Албании.

Помимо Мариоса Исака, 26 ноября 23-летним представителем экстремистской группировки «Золотой рассвет» был убит 63-летний албанец Петрит Зифле.

25 ноября 35-летний гражданин Албании был убит в тюрьме в Трикаласе.

22 ноября во время перестрелки между греческой полицией и контрабандистами, перевозившими наркотики, в Янине был убит албанец.