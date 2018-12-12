«Европейская Грузия» в акции ЕНД участвовать не будет

Тбилиси, , 18:15 — REGNUM В акции протеста, запланированной «Единым национальным движением» на 16 декабря параллельно церемонии инаугурации новоизбранного президента Грузии, бывшие соратники ЕНД из партии «Европейская Грузия» участвовать не будут. Об этом журналистам сообщил один из лидеров «Европейской Грузии», депутат парламента Гига Бокерия.

«Акция, запланированная на воскресенье (16 декабря), — совершенно легитимная, и каждый имеет право на мирное выражение своего возмущения, основания для которого у всех нас после прошедших выборов, конечно же, есть. Но это акция «Национального движения», и «Европейская Грузия» в ней участвовать не будет. Мы хотим действовать продуманно, чтобы не создавать у наших избирателей ложные ожидания», — пояснил Бокерия.

По его словам, «Европейская Грузия» целиком сфокусирована на кампании, направленной на изменение избирательной системы, что позволит вывести Грузию из тупиковой ситуации, в которую ее завело правление «Грузинской мечты».

«Мы целиком сфокусированы на той кампании, которая не будет краткосрочной и которую мы будем вести как внутри страны, так и с нашими зарубежными партнерами, чтобы заставить Иванишвили и его команду изменить избирательную систему. Это узловая задача для выхода из того тупика, в который завел страну Иванишвили. Я имею ввиду пропорциональную избирательную систему», — подчеркнул Бокерия.

Отметим, что когда у власти было «Единое национальное движение», активным членом и лидером которого в тот период состоял сам Бокерия, тогдашняя оппозиция также проводила кампанию за смену нынешней мажоритарно-пропорциональной избирательной системы новой пропорциональной системой. По мнению оппозиции того периода, мандаты мажоритарных депутатов были тем ресурсом, который всегда доставался правящей партии, и за счет этих депутатов правящая сила (в том конкретном случае — партия Саакашвили) обладала в парламенте большинством.

Также отметим, что большая часть ратовавших за пропорциональную систему оппозиционеров ныне сидит в парламентском большинстве в составе «Грузинской мечты». И хотя еще до победы на парламентских выборах 2012 года лидеры этой партии, включая самого Бидзину Иванишвили обещали, что отменят мажоритарную систему и полностью перейдут к пропорциональной избирательной системе, обещания они пока так и не выполнили. Согласно внесенным в Конституцию и избирательное законодательство изменениям, по смешанной системе будет избран и парламент 2020 года, а переход к пропорциональной системе произойдет только в 2024 году.

На акции 2 декабря, которую в знак протеста после второго тура президентских выборов провело «Единое национальное движение», одним из требований оппозиция выдвигала проведение досрочных парламентских выборов по новой пропорциональной системе.

Напомним, что в результате второго тура выборов президента, состоявшихся 28 ноября, победителем была объявлена независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». Она набрала почти 60% голосов, тогда как ее конкурент — кандидат от ЕНД Григол Вашадзе — немногим более 40%. Соратники Вашадзе и лидер партии экс-президент Михаил Саакашвили заявили, что итоги выборов не признают и переходят ко второму этапу борьбы — организации всеобщего неповиновения. В рамках этого этапа они и планируют акции протеста в день инаугурации Саломе Зурабишвили.