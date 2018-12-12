Экс-глава Рязани признан банкротом

Рязань, , 17:52 — REGNUM Арбитражный суд Москвы признал бывшего главу администрации Рязани Федора Провоторова банкротом. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные на сайте суда, экс-чиновник задолжал «Сбербанку» более 9 млн рублей.

«Учитывая ходатайство гражданина о признании его банкротом, суд приходит к выводу о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина», — говорится в решении суда.

Суд ввел процедуру реализации имущества должника и назначил финансового управляющего. Его доклад суд заслушает в мае 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что, по данным СМИ, в общей сложности Федор Провоторов задолжал банку 39,5 млн рублей. Долг образовался из-за того, что экс-глава Рязани стал поручителем у фирмы, которая взяла кредит в 40 млн рублей и не вернула его. Большую часть суммы Федору Провоторову удалось отдать.

Федор Провоторов занимал должность мэра Рязани с 2006 по 2008 год. После он возглавил Рязанскую областную думу. После резкой критики со стороны губернатора он сложил полномочия главы думы.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Рязани распродает имущество из-за долгов