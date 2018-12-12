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«Просто замечательное!» — Помпео понравилось новое правительство Мексики

Политика

«Мы должны контролировать границу, которая является нашей, а они будут контролировать границу, которая принадлежит им»

Вашингтон, 12 декабря 2018, 17:53 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео похвалил новое правительство Мексики 12 декабря в интервью Fox News.

«Новое правительство Мексики — просто замечательное. Мы рады поддержать их. Мы рады сделать то, что можем, чтобы помочь им», — заявил Помпео журналистам.

Помпео отметил, что в ходе переговоров в Вашингтоне в начале декабря смог найти общий язык с представителями нового правительства Мексики по вопросу нелегальной миграции.

«Мы должны контролировать границу, которая является нашей, а они будут контролировать границу, которая принадлежит им», — пояснил госсекретарь США.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря вступил в должность новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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