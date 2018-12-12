Парламент поддержал назначение Жеенбаевой министром финансов Киргизии

Бишкек, , 17:44 — REGNUM Парламент Киргизии одобрил назначение Бактыгуль Жеенбаевой на должность министра финансов. Ее кандидатур в ходе голосования поддержали 101 из 120 депутатов. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщила пресс-служба законодательного собрания.

Напомним, что прежний руководитель министерства финансов республики покинул пост 6 декабря 2018 года, проработав на этой должности больше трех с половиной лет. Официальной причиной его ухода названо ухудшение состояния здоровья.

Справка ИА REGNUM : Бактыгуль Жеенбаева родилась 31 июля 1960 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.

С июля 2010 года по июнь 2011 года — и.о. председателя национального банка Киргизии.

С июня 2011 года по декабрь 2015 года — заместитель председателя правления Нацбанка Киргизии.

С 6 июля 2018 года по настоящее время — советник президента Киргизии.