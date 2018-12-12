В парламенте Грузии произошла очередная драка

Тбилиси, , 17:46 — REGNUM На пленарном заседании в парламенте Грузии 12 декабря произошла очередная драка, без которых, пожалуй, не обходился законодательный орган ни одного созыва. Инцидент произошел после выступления депутата от «Единого национального движения» Ники Мелии, который назвал прошедшие 28 октября, а затем 28 ноября президентские выборы кровавыми, а правящую партию и ее лидеров — преступниками.

«Это было насилие беспрецедентных масштабов», — заявил Мелия, обвинив правящую партию, и в том числе, председателя парламента Ираклия Кобахидзе и фальсификации выборов.

Ответное слово взяла депутат «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, но Ника Мелия возможности высказаться ей не давал, постоянно перебивая все новыми и новыми обвинениями. Возмущенная Инашвили пригрозила, что очень скоро наступит время, когда собравшиеся в «Едином национальном движении» преступники будут должным образом наказаны и осуждены. А так как Мелия продолжал осыпать ее и ее соратников оскорблениями, направилась к его депутатскому месту для выяснения отношений на более близком расстоянии.

Заседание было прервано почти на 5 минут, в течение которых одни сторонники Инашвили и Мелия пытались их разнять, другие — дотянуться и «дать тумака». В конце-концов служба приставов вывела Мелия из зала заседаний и на некоторое время закрыла за ним дверь.

Пока шла перебранка, а затем — физическая потасовка, председатель парламента Ираклий Кобахидзе с места комментировал происходящее, называя действия Ники Мелия «клоунадой». По мнению Ираклия Кобахидзе, соратники Михаила Саакашвили не могут смириться с поражением и отыгрываются, устраивая подобные «представления».

"Ничего особенного не происходит. Они (ЕНД) просто не могут смириться с поражением. В который раз должен устраивать клоунады Ника Мелия?! Никак не смирится с горьким поражением. Таково лицо побежденного Национального движения», — заявил после потасовки председатель парламента.