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В Газе похоронили ребенка, погибшего от израильской пули

Политика

4-летний мальчик получил смертельное ранение 7 декабря

Газа, Палестина, 12 декабря 2018, 17:30 — REGNUM  В Газе похоронили 4-летнего Ахмеда Абу Абеда, погибшего от израильской пули, в похоронах участвовали сотни палестинцев, 12 декабря передает агентство Reuters.

Ребенок получил смертельное ранение в результате обстрела военных Израиля 7 декабря — он был с родителями, участвовавшими в акции протеста на границе сектора Газа.

«В глаз ребенка попал осколок пули… Это, скорее всего, и убило его», — пояснил журналистам главврач отделения неотложной помощи в больнице Хан-Юнис Мохаммад Абу Хилал.

Отец погибшего мальчика Ясир Абу Абед, который также получил огнестрельное ранение 7 декабря, заявил журналистам, что они с сыном находились в 300 метрах от пограничных ограждений и не ожидали, что военные откроют по ним огонь.

По информации министерства здравоохранения Газы, с конца марта в результате обстрелов израильских военных на границе погибли не менее 220 палестинцев.

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