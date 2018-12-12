Свердловский губернатор объяснил возвращение Ольги Глацких на работу

Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил возвращение чиновницы Ольги Глацких на работу. Заявление он сделал на своей странице в Instagram.

«Проверка по Ольге Глацких завершена. Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей. Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того — они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей», — написал Куйвашев.

При этом он отметил, что каждый, в том числе и Ольга Глацких, имеет право на ошибку. По его словам, от её ошибки никто не пострадал, положение граждан не стало хуже, реального ущерба нанесено не было.

«Это просто слова, хоть и дурные», — заявил губернатор.

Также Куйвашев добавил, что многие хотели бы увольнения чиновницы. Но формальных оснований для этого нет. Закон и трудовой договор ею не нарушены.

«Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения», — сказал глава региона.

Также Евгений Куйвашев высказал надежду на то, что эта ситуация будет уроком как для Ольги Глацких, так и для других чиновников. Кроме того, по его словам, эта история научила многому и его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября достоянием общественности стали слова директора департамента молодёжной политики о том, что государство ничего не должно молодёжи, а их родителей не просило рожать. Разгорелся скандал федерального масштаба. Слова чиновницы раскритиковали депутаты Госдумы, представители «Единой России» и губернатор Куйвашев. Он же отстранил её от работы и начал проверку.

Затем СКР объявил о начале проверки департамента молодёжной политики. Но через несколько часов релиз исчез с сайтов ведомства.

10 декабря стало известно о реорганизации департамента Глацких. А 11-го в СМИ просочилась информация о том, что она получила выговор и вернулась к работе.

Возвращение чиновницы к работе вызвало в обществе очередную порцию критики. Некоторые эксперты посчитали аморальным сохранение её на посту директора молодёжного департамента.