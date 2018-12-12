Депутат Рады обвиняет Константинополь в «ненастоящей автокефалии»

Киев, , 17:16 — REGNUM Вселенский патриарх Варфоломей не предоставил настоящей автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Об этом 12 декабря в кулуарах саммита Kyiv Global Summit заявил депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, комментируя проект устава новой украинской церкви.

«Исходя из проекта устава новой церкви, который был опубликован в СМИ, мы не получим никакой настоящей автокефалии — будет свертывание уже даже существующей самостоятельности, переподчинение наших церквей Стамбулу. Все это очень негативно отразится на Украине и нашем обществе. К сожалению, нынешние власть имущие забывают, что в стране очень много проблем насущных, проблем, которые им нужно как можно скорее решать, а церковные проблемы должны решаться самими церковными деятелями», — рассказал Бойко.

При этом депутат выразил сомнения, что объединительный собор украинских церквей вообще состоится 15 декабря.

«Я не знаю, состоится ли в конце концов «собор», и что на нем будет решено… Анонсированный Петром Порошенко так называемый церковный собор по факту является не объединяющим, а разъединяющим, ведь он только усугубит церковный раскол в стране. И хуже всего то, что в чисто религиозные вопросы вмешались политики, в частности, нынешний президент. Возможно ли себе представить, чтобы президент какой-либо страны, где в конституции четко прописано, что церковь отделена от государства, лично бы анонсировал дату проведения церковного собора? Это грубое нарушение основного закона», — добавил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Порошенко заявил, что 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии пройдет объединительный архиерейский собор Украинской православной церкви.

«Этот собор утвердит устав нашей новой церкви, этот собор изберет предстоятеля. Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении столетий была центром украинской православной жизни», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что патриарх Варфоломей разослал приглашения на собор иерархам трех украинских церквей, в том числе и канонической Украинской православной церкви. При этом Порошенко отметил, что 332 года назад Москва «аннексировала Киевскую метрополию».

Напомним, 27−29 ноября Вселенский патриархат провел синод, на котором принял «Конституционный устав украинской церкви». Также синод утвердил текст томоса об автокефалии УПЦ. 11 октября синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви.

В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус. Ожидается, что избранный на объединительном соборе предстоятель единой поместной церкви Украины отправится в Константинополь за томосом.