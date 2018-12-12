Конгрессмен уличил Трампа в незнании географии и политической манипуляции

Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Трагические события во Франции не подтверждают необходимости строительства в США стены на границе с Мексикой, уверен конгрессмен Тед Лью. Комментируя в своем твиттере сообщение Дональда Трампа, в котором президент приводит события во Франции в качестве аргумента для «дополнительной пограничной безопасности», Лью пишет:

«Уважаемый Дональд Трамп! Согласно публичным докладам, убийца в террористической атаке был рожден во французском Страсбурге. Поэтому прежде, чем делать очередные презренные заявления, где смерти невинных людей используются в ваших личных целях, убедитесь в фактах».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря американский Сенат одобрил временный бюджет до 21 декабря, который даст возможность разрешить споры по поводу финансирования стены на границе с Мексикой. Однако если до 21 декабря американский президент не одобрит бюджет на 2019 год, то работа правительства решением Трампа может быть остановлена.