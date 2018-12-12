Среда, 12 Декабря 2018 года
18:21:28 МСК

Конгрессмен уличил Трампа в незнании географии и политической манипуляции

Политика

Страсбург для Франции — не заграница

Вашингтон, 12 декабря 2018, 17:00 — REGNUM  Трагические события во Франции не подтверждают необходимости строительства в США стены на границе с Мексикой, уверен конгрессмен Тед Лью. Комментируя в своем твиттере сообщение Дональда Трампа, в котором президент приводит события во Франции в качестве аргумента для «дополнительной пограничной безопасности», Лью пишет:

«Уважаемый Дональд Трамп! Согласно публичным докладам, убийца в террористической атаке был рожден во французском Страсбурге. Поэтому прежде, чем делать очередные презренные заявления, где смерти невинных людей используются в ваших личных целях, убедитесь в фактах».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря американский Сенат одобрил временный бюджет до 21 декабря, который даст возможность разрешить споры по поводу финансирования стены на границе с Мексикой. Однако если до 21 декабря американский президент не одобрит бюджет на 2019 год, то работа правительства решением Трампа может быть остановлена.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство стены на границе США и Мексики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить