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Меркель: Параметры сделки по Brexit после саммита ЕС изменены не будут

Политика

Плохие новости для Мэй

Берлин, 12 декабря 2018, 16:54 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после ближайшего саммита Европейского союза какие-либо изменения в соглашение о параметрах выхода Великобритании из ЕС вноситься не будут. Об этом Меркель заявила сегодня, 12 декабря, выступая перед депутатами бундестага.

Напомним, что ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что исключает возможность пересмотра соглашения по Brexit.

А вот в самой Великобритании премьер-министра Тереза Мэй не может найти достаточной поддержки даже среди своей Консервативной партии для того, чтобы одобрить достигнутое с Брюсселем соглашение по Brexit. Мэй пришлось перенести голосование в Палате общин по Brexit, так как нужного количества голосов у нее не набиралось.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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