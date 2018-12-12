Меркель: На саммите ЕС Германия выступит за продление санкций против России

Берлин, , 16:18 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на предстоящем саммите Европейского союза Германия выступит за продление санкций в отношении Российской Федерации. Об этом она заявила сегодня, 12 декабря, выступая в бундестаге.

«Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций», — сказала Меркель.

Глава германского правительства выразила дежурную обеспокоенность относительно действий России. В частности, Меркель заявила, что Германия не приемлет «фактических претензий России на Азовское море».

Стоит отметить, что Меркель выступала за продление антироссийских санкций ещё в начале ноября этого года.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит выступать за усиление санкций против Российской Федерации.