ГД может в январе обсудить штрафы за фейковые новости и критику властей

Москва, , 16:17 — REGNUM Госдума в 2019 году обсудит штрафы за фейковые новости, а также за распространение материалов, содержащих критику властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Могу сказать, что сейчас принимать не будем, КоАП предполагает 30-дневную рассылку», — сказал Крашенинников.

Он предположил, что пакет инициатив может быть рассмотрен в весеннюю сессию, возможно, в январе.

Члены Совфеда предложили Госдуме установить штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей, которые создают угрозу жизни, здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий.

Кроме того, на обсуждение парламентариев внесен законопроект, предполагающий административную ответственность за «выказанное в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

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