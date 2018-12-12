Межпартийный саммит начался в Уганде

Кампала, , 16:22 — REGNUM Саммит организации межпартийного диалога (Ipod) начался 12 декабря в отеле Speke Resort Munyonyo в столице Уганды, Кампале, сообщает Daily Monitor Uganda.

В нем принимают участие четыре политические партии: Народный конгресс Уганды (UPC), Демократическая партия (DP), Форум справедливости (Jeema) и Национальное движение сопротивления (NRM).

Президент Йовери Мусевени, председатель правящей партии NRM тоже посетит саммит.

Ранее в этом месяце Вассва Бриггва, председатель Форума демократических преобразований (FDC), заявил, что представители этой партии не будут присутствовать на саммите 12 декабря, так как, по его мнению, там будут обсуждаться заранее решённые вопросы.

Образованный в 2009 году Ipod — форум для лидеров политических партий, представленных в парламенте, для взаимного решения вопросов.

Оппозиция ранее обвиняла президента Мусевени в попытке препятствовать саммитам.